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Общество

В бюджет Самары взыскивают 380 тыс. руб. за демонтаж рекламных конструкций

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Самары обнаружены факты бездействия комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций.

Так, сотрудниками комитета не выданы предписания о демонтаже 71 рекламной конструкции, принадлежащей ООО "Ректол", срок действия разрешений на установку которых истек 23 ноября прошлого года, а также не взысканы расходы за демонтаж муниципалитетом 26 незаконных рекламных конструкций.

Для устранения нарушений главе Самары 26 декабря 2020 г. внесено представление. Комитетом организована претензионная работа, подготовлены исковые заявления в суд о взыскании в бюджет более 380 тыс. рублей.

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