Страховой Дом ВСК принял участие в совещании Совета Федерации о перспективах внедрения цифрового рубля

Видеоконференция "Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации" была проведена заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым 18 января.

В ней участвовали представители Совета Федерации Виктор Бондарев, Анатолий Артамонов, Алексей Майоров, Мухарбий Ульбашев, Мурат Хапсироков, сенатор Ахмат Салгапаров, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, представители экспертного сообщества.

Центральный банк планирует определить концептуальные подходы цифровизации рубля в Российской Федерации до конца текущего года. На совещании было представлено несколько моделей введения цифровой валюты с учетом участия ЦБ и финансового сектора. Обсуждались вопросы кибербезопасности, сохранения конкуренции и ликвидности в банковском секторе, обеспечения доступности платежного инструмента в офлайн-режиме, его влияния на дальнейшее развитие финансового рынка и инвестиции в инфраструктуру.

Страховой Дом ВСК в лице члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Ольги Сорокиной представил на совещании Совета Федерации позицию одного из лидеров страховой отрасли.

"Мы поддерживаем инициативы, способствующие развитию конкуренции в платежном пространстве. Это позволяет нам снизить транзакционные расходы, ускорить поступление денежных средств на счет и предоставить клиентам новые возможности по оплате страховых услуг. Интересной видится возможность проведения платежа в режиме офлайн, так как Страховой Дом ВСК представлен на всей территории Российской Федерации. Цифровой рубль открывает возможности для создания новых продуктов и сервисов, технология смартконтрактов даст новый виток развития. Страховой Дом ВСК готов участвовать в дальнейшей проработке и пилотировании такой технологии", - прокомментировала Ольга Сорокина.