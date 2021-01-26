Участок у Волги в Самаре выставили на продажу за 0,5 млрд рублей

На площадке одного из агентств недвижимости появилось объявление о продаже за 500 млн руб. территории бывшей базы отдыха "Жилищник" на Барбошиной поляне рядом с санаторием "Можайский". Участок площадью 5 га принадлежит ООО "Курорты Поволжья", владельцем которого является бизнесмен Дмитрий Островский.

В сообщении указывается условно разрешенный вид использования недвижимости - объект спортивного назначения, есть электричество, вода и газ, а также договор на водопользование.

По данным ЕГРП, два участка площадью 1,14 тыс. кв. м и 27,2 тыс. кв. м находятся в собственности у компании Островского с мая 2016 г., третий (16,7 тыс. кв. м) - в пользовании на праве аренды. На самом крупном - более 27 тыс. кв. м - располагается нежилое двухэтажное здание площадью 184,6 кв. метра. Ранее эти земли относились к зоне Р-3 (природные ландшафты). В 2017 г. собственник сменил зонирование через публичные слушания для строительства спортивной базы и реконструкции спортклуба.

Тогда же "Курорты Поволжья" обратились в профильный департамент мэрии с заявлениями о подготовке градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). В 2019 г. компания вступила в судебные тяжбы с ведомством, где требовала исключить из ГПЗУ сведения о противопожарных защитных зонах от лесов. При этом "сам по себе градостроительный план не является правоустанавливающим документом и носит исключительно информационный характер для целей определения возможностей и требований по предполагаемой застройке земельного участка". В итоге истец проиграл во всех инстанциях.

По мнению аналитика рынка недвижимости, кандидата экономических наук Александра Дербусалиева, запрашиваемая цена в разы превышает кадастровую. "Но можно отметить уникальность предложения - достаточно крупный земельный участок в черте Самары, - продолжает эксперт. - Предложение может быть интересно не инвесторам, а скорее крупным меценатам, которые готовы развивать социальные проекты именно в Самаре, не для целей извлечения прибыли, но, возможно, с реализацией каких-то собственных идей, увлечений: водный и конный спорт, рекреация, спортивно-оздоровительные базы крупных предприятий... Безусловно, участок был бы интересен и для коттеджной застройки, но развитие таких проектов столкнется с административными барьерами и общественным резонансом".

"В целом можно отметить, что ситуация в мире, сложившаяся с пандемией, стимулирует операторов отрасли развивать как внутренний туризм, так и готовить проекты по развитию территорий. Самарская область пока менее привлекательна для крупных инвесторов, поскольку Краснодарский край, Калининградская область и Крым позволяют достичь более высоких показателей окупаемости", - считает Александр Дербусалиев. Кроме того, в Самаре туристический сезон непродолжителен, поэтому в проект нужно закладывать возможность использования в зимний период, заключил аналитик.