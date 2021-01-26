По программе "Русфонд.Коронавирус" для медучреждений Самарской области собрали более 7 млн рублей

Более 7 млн руб. собрано по программе "Русфонд.Коронавирус" для медицинских учреждений Самарской области с начала пандемии COVID-19 в России. На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты для врачей и оборудование для семи больниц региона.

С начала 2021 г. уже собрали более полумиллиона рублей для Тольяттинской городской детской больницы № 1 и Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Седавина. Эти медучреждения ждут поставки необходимых расходных материалов и оборудования.

Благотворительный фонд "Русфонд" начал сбор для российских врачей и клиник в начале апреля 2020 года, когда стали очевидны масштабы распространения коронавирусной инфекции.

Программа "Русфонд.Коронавирус" действует в 31 российском регионе. На конец января для медучреждений по всей России собрано более 100 млн рублей.

Сейчас сбор ведется в пользу Самарской областной детской инфекционной больницы. На базе стационара клиники развернуто 120 коек для лечения детей и взрослых с диагнозом COVID-19. Медикам нужно пополнить запас дезинфицирующих средств.

Присоединиться к проекту "Русфонд.Коронавирус" может каждый на сайте проекта.



