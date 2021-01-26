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Культура

Новым директором Самарского хореографического училища стала Маргарита Соколовская

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 января, коллективу Самарского хореографического училища представили нового директора Маргариту Соколовскую.

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов выразил надежду, что большой управленческий опыт Соколовской будет востребован на посту руководителя учреждения.

Маргарита Соколовская имеет высшее педагогическое образование, долгое время работала директором МУ "Центр социальной помощи семье и детям Тольятти", несколько лет была заместителем мэра Жигулевска и курировала деятельность социальной сферы муниципалитета.

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