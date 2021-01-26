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Преступления Происшествия

В Тольятти обнаружили хищение при благоустройстве сквера

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при благоустройстве сквера.

Как сообщает прокуратура Самарской области, ООО "Плюс" занималось благоустройством сквера на ул. Жилина в рамках муниципального контракта по реализации нацпроекта "Жилье. Комфортная городская среда".

По версии правоохранителей, подрядчик использовал бордюрный камень, не отвечающий требованиям техзадания, и "сэкономил" на этом 150 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили 25 января по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

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