В Тольятти обнаружили хищение при благоустройстве сквера

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при благоустройстве сквера.

Как сообщает прокуратура Самарской области, ООО "Плюс" занималось благоустройством сквера на ул. Жилина в рамках муниципального контракта по реализации нацпроекта "Жилье. Комфортная городская среда".

По версии правоохранителей, подрядчик использовал бордюрный камень, не отвечающий требованиям техзадания, и "сэкономил" на этом 150 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили 25 января по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").