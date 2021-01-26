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Здравоохранение Общество

Главный санитарный врач региона считает незаконные шествия серьезным риском

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова уверена, что массовые шествия, прошедшие в минувшие выходные, создают риски осложнения ситуации по коронавирусу для региона.

Об этом главный санитарный врач рассказала на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое провел губернатор Самарской области. 

"Будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. В целом несоблюдение дистанцирования и масочного режима создает риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции", - подчеркнула она.

"Понимаю, что здесь ответственность и муниципалитетов, и наших коллег из УВД по составлению протоколов, но я вас как санитарного врача также попрошу этому внимание уделять, - подчеркнул, обращаясь к Светлане Архиповой, губернатор Дмитрий Азаров. - Эти действия могут привести к вспышке заболевания, увеличить нагрузку на систему здравоохранения, создавать угрозу жизни и здоровью людей. Думаю, что здесь действовать нам нужно сообща, решительно, защищая здоровье людей".

Напомним, после новогодних праздников в регионе фиксировалось повышение уровня заболеваемости вирусными заболеваниями. Специалисты связывают ее с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования в праздники и выходные дни.

Роспотребнадзор настойчиво предупреждает: массовые шествия могут нести значительно большие риски осложнения эпидемиологической ситуации.

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