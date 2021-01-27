16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе вакцинацию от коронавируса проводят в 137 прививочных кабинетах Через неделю ряд больниц Самарской области вернется к работе по основному профилю Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 9,3% В Самарской области соцограничения продлены до 14 февраля Главный санитарный врач региона считает незаконные шествия серьезным риском

Здравоохранение Общество

В Самарской области соцограничения продлены до 14 февраля

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 января, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, где было решено продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля.

Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, рейды по проверке соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса будут продолжаться.

Кроме того, одним из вопросов стал обязательный перевод беременных женщин на дистанционный формат работы. Это стало возможным после изменений в Трудовом кодексе РФ, когда работодатель может не рекомендовать, а в обязательном порядке отправить на дистант сотрудниц "в положении". Соответствующее решение также планируется закрепить постановлением штаба.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31