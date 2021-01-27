В Самарской области соцограничения продлены до 14 февраля

Во вторник, 26 января, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, где было решено продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля.

Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, рейды по проверке соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса будут продолжаться.

Кроме того, одним из вопросов стал обязательный перевод беременных женщин на дистанционный формат работы. Это стало возможным после изменений в Трудовом кодексе РФ, когда работодатель может не рекомендовать, а в обязательном порядке отправить на дистант сотрудниц "в положении". Соответствующее решение также планируется закрепить постановлением штаба.