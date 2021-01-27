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Здравоохранение Общество

Через неделю ряд больниц Самарской области вернется к работе по основному профилю

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области через неделю ряд отделений, отданных под лечение коронавируса, будет готовиться к работе по основному профилю. Об этом на заседании оперштаба заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Возвращение к профильной деятельности связано с тем, что свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 37%. Подавляющему большинству госпитализация не требуется, 81,5% всех заболевших лечатся амбулаторно.

В первую очередь это касается отделений по лечению сердечно-сосудистых, неврологический заболеваний, а также ряда других профилей. 

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