В регионе вакцинацию от коронавируса проводят в 137 прививочных кабинетах

В Самарской области увеличено число прививочных кабинетов: их число возросло в два раза — до 137. 129 кабинетов открыты в медицинских учреждениях региона, еще восемь — в учреждениях ФМБА, на промпредприятиях. Об этом на заседании регионального оперштаба заявил министр здравоохранения Армен Бенян.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в поселке Рощинский, где проживает большое число военных и членов их семей.

Увеличены и мощности по приему вакцин: специализированный склад может хранить 96 тыс. вакцин, а отгружать в лечебные учреждения — 50 тыс. вакцин в сутки. В общей сложности регион обеспечил возможность хранения 250 тыс. вакцин в лечебных учреждениях. И наращивание мощностей продолжается.

На текущую дату первую часть вакцины получили уже более 16 тыс. человек, а вторую часть — более 4 тысяч. В ближайшее время в регион поступит еще две партии вакцин. До 8 февраля ожидается 51 100 доз, до 28 февраля — еще 79 200. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуре (ЕЭР), в контактном центре и непосредственно в поликлинике.

Дмитрий Азаров отметил: поступают обращения от жителей, которые не могут сделать прививки от коронавируса. Например, в самарской поликлинике № 3 жителю якобы сообщили, что записаться на вакцинацию можно только через Госуслуги, но и там нет возможности — из-за отсутствия электронной регистратуры. После оперативной проверки Армен Бенян доложил, что онлайн-регистратура учреждения на Госуслугах работает. А вот действия сотрудников лечебного учреждения, в случае если они имели место, были неправомерны. "Если человек пришел сам, его должны были записать на вакцинацию", — пояснил он.

Губернатор поручил подробно разобраться в обоснованности обращения: "Давайте разберемся, проверим, соответствует ли информация действительности. Люди волнуются, переживают за здоровье родных и близких, свое здоровье. Везде должна быть достоверная информация".

Кроме того, глава региона поручил провести проверку по случаю якобы принуждения студентки медколледжа в Новокуйбышевске сделать прививку: "Вакцинация у нас добровольная! Прошу еще раз до всех это довести и проверить, был случай или фейк-ньюс очередной?"