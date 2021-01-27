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Олимпийские Спорт

Более 50 самарских спортсменов претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что в списки кандидатов на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх-2021 попали 64 региональных спортсмена.

В 2021 г. пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии. От Самарской области в списки кандидатов на участие включены 52 спортсмена по олимпийским видам спорта и 11 спортсменов по паралимпийским видам спорта, рассказала Лидия Рогожинская.

Замминистра отметила, что спортсменов Самарской области готовят к участию во всероссийских и международных соревнованиях в 2021 году 47 физкультурно-спортивных организаций, а также Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд региона. Подготовка осуществляется по 63 видам спорта.

"Что касается объектов спортивной инфраструктуры, за последние годы их общее количество существенно выросло, вместе с тем есть нехватка специализированных спортивных объектов для тренировок по спортивной гимнастике, прыжкам в воду, современному пятиборью, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велосипедному спорту и т. д.", — отметила чиновница в своем докладе депутатам губдумы, представленном на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г., но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года. Перенос обошелся Международному олимпийскому комитету, оргкомитету и правительству Японии более чем в 1 млрд долларов.

 

Паралимпийские игры в Токио-2020 перенесены на период с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Даты были подтверждены в конце марта 2020 г. Международным Олимпийским комитетом, Организационным комитетом "Токио-2020", правительством Токио и Международным Паралимпийским комитетом (МПК).

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