Более 50 самарских спортсменов претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио

Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что в списки кандидатов на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх-2021 попали 64 региональных спортсмена.

В 2021 г. пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии. От Самарской области в списки кандидатов на участие включены 52 спортсмена по олимпийским видам спорта и 11 спортсменов по паралимпийским видам спорта, рассказала Лидия Рогожинская.

Замминистра отметила, что спортсменов Самарской области готовят к участию во всероссийских и международных соревнованиях в 2021 году 47 физкультурно-спортивных организаций, а также Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд региона. Подготовка осуществляется по 63 видам спорта.

"Что касается объектов спортивной инфраструктуры, за последние годы их общее количество существенно выросло, вместе с тем есть нехватка специализированных спортивных объектов для тренировок по спортивной гимнастике, прыжкам в воду, современному пятиборью, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велосипедному спорту и т. д.", — отметила чиновница в своем докладе депутатам губдумы, представленном на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике.