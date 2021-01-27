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Культура

СОУНБ организует видеолекцию Юрия Рощевского о Самарской Луке

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 января, СОУНБ организует видеолекцию Юрия Рощевского "Самарская Лука - уникальная территория Поволжья".

Юрий Рощевский - краевед, эколог, этнограф, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН, один из создателей национального парка "Самарская Лука".

Что такое Самарская Лука? Кто первый выступил с идеей: "Самарская Лука достойна особого отношения человека"? Почему эта земля уникальна и ценна? Возможно ли сохранить Самарскую Луку и что произойдет, если мы ее не сбережем? Ответы на эти и другие актуальные вопросы можно будет найти в лекции Юрия Рощевского "Самарская Лука - уникальная территория Поволжья".

Посмотреть видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

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