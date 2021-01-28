16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккейная "Лада" проиграла "Звезде" - 2:3 ЦСК ВВС обыграл "Динамо" - 4:2 "Ладья" уступила "Спутнику" - 2:8 "Лада" по буллитам проиграла "Динамо" "Ладья" победила "Спутник" - 5:1

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл "Динамо" - 4:2

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Матч с динамовцами ЦСК ВВС начал суперактивно, можно сказать, реактивно, обрушив шквал бросков на ворота Георгия Кузнецова, гости отвечали острыми контрвыпадами. Долгое время вратарь бело-голубых спасал свою команду, пока на 18-й минуте Артур Сарваров не оказался в нужное время в том самом месте — 1:0.

Во втором периоде характер игре не особо поменялся. Интересно, что все 4 шайбы, заброшенные во второй 20-минутке, уложились в две (!) минуты. На 31-й минуте начало голевой феерии положил Павел Десятков броском со средней дистанции — 2:0. В следующей же атаке гости забили — Алексей Липанов оказался самым расторопным на пятачке — 2:1. Атака самарцев после вбрасывания в центральном круге оказалась результативной, на этот раз отличился Максим Лазарев — 3:1. Ну, а через 34 секунд забил Леонид Николенко — 4:1.

В третьем периоде хозяева имел массу моментов, могли доводить счет до крупного, но пропустили — Михаил Бицадзе забросил шайбу в большинстве — 4:2. Концовка получилась нервной, но наши выстояли.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31