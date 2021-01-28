ЦСК ВВС обыграл "Динамо" - 4:2

Матч с динамовцами ЦСК ВВС начал суперактивно, можно сказать, реактивно, обрушив шквал бросков на ворота Георгия Кузнецова, гости отвечали острыми контрвыпадами. Долгое время вратарь бело-голубых спасал свою команду, пока на 18-й минуте Артур Сарваров не оказался в нужное время в том самом месте — 1:0.

Во втором периоде характер игре не особо поменялся. Интересно, что все 4 шайбы, заброшенные во второй 20-минутке, уложились в две (!) минуты. На 31-й минуте начало голевой феерии положил Павел Десятков броском со средней дистанции — 2:0. В следующей же атаке гости забили — Алексей Липанов оказался самым расторопным на пятачке — 2:1. Атака самарцев после вбрасывания в центральном круге оказалась результативной, на этот раз отличился Максим Лазарев — 3:1. Ну, а через 34 секунд забил Леонид Николенко — 4:1.

В третьем периоде хозяева имел массу моментов, могли доводить счет до крупного, но пропустили — Михаил Бицадзе забросил шайбу в большинстве — 4:2. Концовка получилась нервной, но наши выстояли.