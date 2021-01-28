Хоккейная "Лада" проиграла "Звезде" - 2:3

В среду, 27 января, матчем против "Звезды" "Лада" завершала домашнюю серию.

В первом периоде голевых моментов было создано немного: в одном из эпизодов после броска Кирилла Максимова на пути шайбы, летевшей уже в пустые ворота оказался Никита Свинцицкий.

Под занавес стартового отрезка Артем Артемов вывел "Ладу" вперед: форвард хозяев подкараулил отскок от лицевого борта и отправил шайбу в ворота Всеволода Скотникова — 1:0.

На 26-й минуте армейцы, играя в меньшинстве, в контратаке "2 против 1 сравняли счет: Сергей Лапин точно бросил в дальнюю девятку — 1:1.

На 38-й минуте Данила Платонов выцарапал шайбу в чужой зоне, обыграл голкипера и отправил шайбу в ворота "Звезды" — 2:1.

На 55-й минуте гости воспользовались ошибкой волжан в средней зоне и Евгений Каницкий сравнял счет (2:2).

За полторы минуты до окончания третьего периода тольяттинцы остались в меньшинстве и Егор Филин вывел "Звезду" вперед — 2:3.

Замена голкипера на полевого игрока на последней минуте не принесла успех хозяевам.