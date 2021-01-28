Гандбольная "Лада" уступила "Ростов-Дону" - 24:28

В своем 16-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 24:28 (11:13).

Оптимистичные прогнозы в пользу "Лады" по прошествии экватора первого тайма стали к недоумению местной "торсиды" сбываться. Первый гол Никитина забила ростовчанкам после шести с половиной минут. Правда, и пропустили к этому моменту волжанки немного. А на вышеобозначенной отметке темп резко взвинтили, за три с половиной минуты четырежды кряду оставили с носом Калинину и убежали от соперниц в многообещающий отрыв (5:8). Тут инициатива от гостей ускользнула, и игра дала обратный ход. За восемь ближайших минут одной лишь Щербак удалось всколыхнуть сетку хозяйских ворот. Самое обидное для вице-чемпионок то, что и этот гол арбитры, определив у Ольги пробежку, с чем тольяттинская сторона была в корне не согласна, засчитывать не пожелали.

На 25-й минуте 25-й номер автозаводчанок все же размочил затянувшуюся засуху у "Лады" (11:9). И разница в два мяча сохранилась до сирены на перерыв. Сразу после него Никитина снова сделала преимущество дончанок эфемерным (13:12), что предвещало лихую закрутку сюжета. Однако дальнейший сценарий оказался до крайности прост.

На четыре минуты из очередных пяти гости были оставлены вшестером против семерых соперниц, пропустили в меньшинстве пять безответных голов, и лишь между двумя удалениями Щербак изловчилась один мяч забить в ответ. Поведя "плюс 5", ростовчанки крепко встали на ноги, почувствовали присущую им силу. И всего разок в оставшееся время в ней усомнились, взяв тайм-аут, когда та же Щербак установила счет 21:17. Играть после этого еще оставалось вроде бы немало — почти две трети тайма. Но ближайшие события фактически развеяли сомнения в конечном исходе борьбы.