Ночью 47 человек тушили воздушный компрессор в здании на ул. Уральской

В четверг, 28 января, в 3:27 в административном здании на ул. Уральской, 38 в Куйбышевском районе горел воздушный компрессор на площади три кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на тушение по повышенному рангу сложности пожара "1-БИС". В тушении участвовали 47 человек, которые ликвидировали пожар в 4:15.

Пострадавших нет. В региональном управлении МЧС России уточнили, что в целях безопасности из здания было эвакуировано 16 человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.