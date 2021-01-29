Ночью произошел пожар в травматологии самарской городской больницы № 10

В четверг, 28 января, примерно в 0:32, начался пожар на ул. Медицинской, 4б в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел мусор и отделочные материалы в технологических отверстиях в межэтажных перекрытиях первого и второго этажей на площади 7 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Возгорание ликвидировали в 1:02.

Данных о пострадавших нет. Из здания эвакуировали 21 человека. Причину случившегося устанавливают.

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, пожар был в травматологическом отделении самарской городской больницы № 10. В стационаре рассказали, что в связи с пожаром пациентов травматологического отделения эвакуировали и на время разместили в хирургическом отделении.

По предварительным данным медиков, уже 29 декабря, травматологическое отделение заработало в обычном режиме.