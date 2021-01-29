16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью произошел пожар в травматологии самарской городской больницы № 10 Ночью 47 человек тушили воздушный компрессор в здании на ул. Уральской На пожаре в Самарской области пострадал ребенок Пожилая женщина пострадала на пожаре под Тольятти В Самаре более чем 30 человек тушили пожар в СНТ "Сорокины Хутора"

Пожары Происшествия

Ночью произошел пожар в травматологии самарской городской больницы № 10

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 января, примерно в 0:32, начался пожар на ул. Медицинской, 4б в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел мусор и отделочные материалы в технологических отверстиях в межэтажных перекрытиях первого и второго этажей на площади 7 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Возгорание ликвидировали в 1:02.

Данных о пострадавших нет. Из здания эвакуировали 21 человека. Причину случившегося устанавливают.

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, пожар был в травматологическом отделении самарской городской больницы № 10. В стационаре рассказали, что в связи с пожаром пациентов травматологического отделения эвакуировали и на время разместили в хирургическом отделении.

По предварительным данным медиков, уже 29 декабря, травматологическое отделение заработало в обычном режиме.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31