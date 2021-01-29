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Пожары Происшествия

На ул. Вольской в Самаре загорелся автомобиль газовой службы

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 января, в 10:24, в движении загорелась "Газель" газовой службы на ул. Вольской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Автомобиль потушили девять пожарных. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

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