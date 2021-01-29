На ул. Вольской в Самаре загорелся автомобиль газовой службы

В пятницу, 29 января, в 10:24, в движении загорелась "Газель" газовой службы на ул. Вольской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Автомобиль потушили девять пожарных. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
В пятницу, 29 января, в 10:24, в движении загорелась "Газель" газовой службы на ул. Вольской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Автомобиль потушили девять пожарных. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
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