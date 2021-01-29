Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии НОЦ на базе центра одаренных детей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 29 января, провел расширенное заседание попечительского совета центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега".

Участники совещания, среди которых депутаты, ректоры самарских вузов, руководители промпредприятий и технопарков, известные спортсмены, обсудили первые достижения центра и перспективы развития.

Выстраивание эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей - одна из важнейших задач на государственном и региональном уровне.

"Создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка крайне важно для опережающего развития региона. Это одна из национальных целей нашей страны, обозначенных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Очень важно дать детям возможность проявить свои таланты, устремления, найти дело по душе, востребованную и интересую специальность. В наших силах - сделать ребенка счастливым и сейчас, и в будущем, позаботиться о создании возможностей для его самореализации", - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале встречи.

Глава региона поблагодарил всех попечителей за особое внимание и активное участие в жизни центра "Вега". Совсем недавно свое согласие войти в состав совета дали руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.

Напомним, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" был основан в августе 2019 года по модели образовательного центра "Сириус" на базе Центра одаренных детей. В сентябре структурное подразделение уже начало работать по трем ключевым направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт". По каждому из них созданы профильные смены.

Сегодня в Центре на регулярной основе обучаются 200 воспитанников, в том числе 80 - участники профильных смен структурного подразделения "Вега".

В 2019 году областное министерство образования и науки подало заявку на оснащение центра "Вега", и она была одобрена. Благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" в течение прошлого года отремонтировали помещения и закупили более 3 тыс. единиц нового оборудования. Созданы семь научно-исследовательских лабораторий и кабинеты для наблюдательной астрономии, робототехники, проектирования и аэродинамических исследований, IT-технологий.

В ходе заседания попечительского совета было решено создать на базе "Веги" малую академию научно-образовательного центра. "Идея хорошая, ее необходимо спроецировать на те направления, задачи, которые определены и решает "большой" НОЦ", - отметил президент Самарского университета Виктор Сойфер.

"Центр "Вега" может заниматься любыми направлениями, но, если мы говорим о совместной деятельности в рамках НОЦ, работа должна быть ориентирована на те задачи, которые ставит перед собой и решает НОЦ. Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7-8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки", - отметил губернатор.