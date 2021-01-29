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Экономическая политика Экономика и бизнес

Предпринимателям продлили срок перехода с ЕНВД на "упрощенку" до 31 марта

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная Дума РФ в окончательном чтении приняла законопроект о продлении срока подачи уведомления о переходе на УСН до 31 марта 2021 года. Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля.

Как разъяснила ФНС России, организация имеет право перейти на упрощенку, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий режим налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Индивидуальные предприниматели и организации, работающие по этой системе, должны были выбрать альтернативный вариант из четырех специальных налоговых режимов. Те, кто не определился с выбором до конца 2020 года, с 1 января были переведены на общую систему налогообложения.

"На федеральном уровне предпринимателям вновь продлили период перехода с ЕНВД на альтернативный налоговый режим. Если до 31 декабря 2020 года можно было выбрать один из четырех предложенных вариантов, то сегодня переход возможен только на "упрощенку", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В Самарской области в 2020 году ЕНВД применяли 45 663 предпринимателя. Основная часть представителей МСП определилась с альтернативной системой налогообложения до нового года. Предпринимателям, которые рассматривают вариант упрощенной системы, я рекомендую принять это важное решение как можно быстрее и уведомить о нем налоговый орган".

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