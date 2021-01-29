В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились 6 тысяч предпринимателей

Для помощи представителям бизнеса в Самарской области действует Информационно-консалтинговое агентство, которое консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по различным вопросам. По итогам прошлого года за помощью в агентство обратились 6 тысяч предпринимателей.

Каждый потенциальный предприниматель, решивший связать свою жизнь с бизнесом, начинает этот путь с регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, составления бизнес-плана и решения юридических вопросов. Создание благоприятной деловой среды в Самарской области поддерживает губернатор Дмитрий Азаров. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Для помощи предпринимателям на начальном этапе в регионе действует Информационно-консалтинговое агентство, которое бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

"Наиболее популярными услугами Информационно-консалтингового агентства в 2020 году стали консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам, ведению бизнес-деятельности, проведению проверок предприятий малого и среднего предпринимательства, а также разработка и предоставление информационных ресурсов, оказание помощи в разработке бизнес-планов, — рассказал об итогах работы ИКАСО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — По итогам прошлого года поддержку агентства получили 6 тысяч предпринимателей и физических лиц".

Большую работу агентство проводило по разъяснению изменений в налоговом законодательстве. Так, совместно с УФНС России по Самарской области были организованы 8 "круглых столов", на которых участники узнали нюансы специального налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход", отмены Единого налога на вмененный доход в 2021 году и выбора альтернативного режима налогообложения.

"Для обеспечения большей доступности предоставляемых услуг для предпринимателей специалисты ИКАСО в 2020 году провели выездные консультационные мероприятия на территориях всех муниципальных образований региона, — рассказала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области Наталья Дейч. — Кроме того, мы продолжаем реализацию проекта "Неотложная правовая помощь", в рамках которого мы обеспечиваем предпринимателей грамотной юридической поддержкой при проведении проверок контрольно-надзорными органами".