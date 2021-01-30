В регионе подтверждено 305 случаев заражения коронавирусом

В субботу, 30 января, в регионе подтверждено 305 случаев новой коронавирусной инфекции. Лидирует по количеству заболевших по-прежнему столица региона - здесь заболевших выявлено 142 человека.

73 человека выявлено в Тольятти, 12 - в Сызрани, 10 - в Сызранском районе, по шесть - в Кинель-Черкасском и Кинельском районах, по пять человек обнаружено в Жигулевске, Похвистнево, Отрадном, Чапаевске и Красноярском районе.

Четверо заболевших за сутки обнаружено в Новокуйбышевске, по три человека - в Октябрьске, Кинеле, Большечерниговском и Сергиевском районах.

По двое зараженных - в Похвистневском, Камышлинском, Ставропольском, Кошкинском районах.

В Безенчукском, Большеглушицком, Хворостянском, Алексеевском, Богатовском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском районах - по одному заболевшему.

269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе подтверждено 39 991 случаев заболевания коронавирусом из них выздоровело

36 953 человека. Скончались 812 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 70 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,43, по стране - 49,79. Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,89. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8551, нарастающим итогом 1699254.