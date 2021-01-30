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Пожары Происшествия

При тушении пожара из офисного здания в центре Самары эвакуированы четыре человека

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 января, в 20:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Галактионовская, 40, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела стена офисного здания на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 29 человек, которые ликвидировали пожар в 20:27.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что пострадавших нет. Эвакуировано четыре человека.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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