16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус 2 февраля в регионе: 300 заболевших и шесть смертей В борьбе с пандемией самарские медики используют искусственный интеллект Леонид Рошаль дал рекомендации по лечению ребенка, попавшего в ДТП на М-5 Пострадавших в ДТП с микроавтобусом перевели в больницы Самары и Тольятти Более половины заболевших за сутки в регионе приходится на Самару

Здравоохранение Общество

Еще 307 жителей Самарской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 433
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным на воскресенье, 31 января, еще 307 жителей Самарской области заболели коронавирусом за минувшие сутки, сообщает стопкоронавирус.рф.

Выздоровело 204 пациента. Не смогли справиться с болезнью еще 8 человек, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

С начала пандемии в Самарской области заболело 40 298 человек. выздоровело 37 157 человека, скончалось 820 человек.

В России за сутки заболело 18 359 человека, выздоровело 20 040, скончалось 485 человек. Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 3 850 439 человек, выздоровело - 3 300 004, скончалось 73 182 человека.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31