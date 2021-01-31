По данным на воскресенье, 31 января, еще 307 жителей Самарской области заболели коронавирусом за минувшие сутки, сообщает стопкоронавирус.рф.

Выздоровело 204 пациента. Не смогли справиться с болезнью еще 8 человек, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

С начала пандемии в Самарской области заболело 40 298 человек. выздоровело 37 157 человека, скончалось 820 человек.

В России за сутки заболело 18 359 человека, выздоровело 20 040, скончалось 485 человек. Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 3 850 439 человек, выздоровело - 3 300 004, скончалось 73 182 человека.