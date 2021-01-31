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Здравоохранение Общество

Более половины заболевших за сутки в регионе приходится на Самару

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 31 января, от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались еще восемь человек, сообщает региональный оперштаб.

Смерть наступила у четверых мужчин (58, 64, 91 год) и троих женщин (57, 68, 81 год), страдавших заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, скончались 92-летняя женщина, страдавшая заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы и мужчина 63 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы.

Всего подтверждено 307 случаев новой коронавирусной инфекции, и опять столица региона лидирует среди всех населенных пунктов - еще 155 самарцев заразились COVID-19.

По остальным муниципалитетам статистика такова: 72 человека заболели в Тольятти, 11 в Сызрани, 10 в Новокуйбышевске, семь в Сергиевском районе, шесть в Чапаевске, пять человек - в Сызранском районе, четыре - в Похвистнево.

По трое заболевших - в Жигулевске, Отрадном, Кошкинском, Красноярском и Кинель-Черкасском районах, по два - в Октябрьске, в Большечерниговском районе и Кинеле.

В Приволжском, Большеглушицком, Богатовском, Елховском, Похвистневском, Борском, Красноармейском, Ставропольском, Хворостянском, Безенчукском, Кинельском, Клявлинском, Камышлинском, Исаклинском, Алексеевском и Нефтегорском районах - по одному заболевшему.

269 человек обследовано с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ"; 38 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40298 случаев коронавируса.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,68, по стране - 50,12. Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,9.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки 7207, нарастающим итогом 1706461.


   

  

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