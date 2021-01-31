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Хоккей Спорт

Тольяттинская "Лада" победила на выезде "Южный Урал"

ОРСК. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 31 января, тольяттинская "Лада" начала выездную серию в регулярном сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) матчем с "Южным Уралом" в Орске.

Хозяева проиграли два прошлых домашних матча, уступив "Дизелю" (0:5) и "Барсу" (2:6). Тольяттинцы приехали в Орск также после двух домашних поражений.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а в овертайме победили тольяттинцы — 3:4. Шайбы у "Лады" забрасывали Марк Павликов, Федор Свечков, Артем Артемов и Иван Воробьев.

Следующий матч пройдет в Верхней Пышме 2 февраля, "Лада" сразится с "Горняком".

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