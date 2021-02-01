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ДТП Происшествия

Улучшилось состояние ребенка, пострадавшего в ДТП с грузовиком и автобусом

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны свежие данные о состоянии пострадавших в ДТП с фурой и автобусом.

Состояние двух пациентов оценивают как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую помощь в медучреждениях Сызрани, Самары и Тольятти.

Кроме того, специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи больницы им. Середавина круглосуточно дистанционно наблюдают за состоянием пациентов.

1 февраля в Сызрани продолжит работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы: реаниматолог, травматолог, хирурги.

Врачи отмечают улучшение состояния ребенка, его планируют перевести из реанимации в отделение.

Напомним, вечером 29 января на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области столкнулись фура DAF и пассажирский микроавтобус. Погибли 12 человек, еще 12 человек пострадали.

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