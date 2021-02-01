11 февраля состоится премьера фильма "Обман моих глаз" с актерами "СамАрта"

В четверг, 11 февраля, в 12:00 на ютуб-канале театра "СамАрт" состоится премьера художественного фильма "Обман моих глаз" с актерами Самарского ТЮЗа.

Актеры театра Сергей Бережной, Мария Феофанова, Ольга Агапова, Сергей Дильдин и Юрий Коннов снялись в художественном фильме режиссера Дмитрия Громова. "Обман моих глаз" - творческий эксперимент в рамках проекта театра "СамАрт онлайн".

"Мы живем во время развитых технологий, когда расстояние не имеет значения для общения, - рассказывают авторы проекта. - Мы словно находимся в одном месте, несмотря на значительное физическое расстояние. Родилась мысль о том, что было бы крайне интересно связать разных персонажей, находящихся на удалении друг от друга, посредством связи, стерев границы, и передать ощущение, присущее античному театру: единство места действия. Нам вспомнился рассказ Джэрома Сэллинджера "Эти губы и глаза зеленые", построенный на телефонном диалоге персонажей. Так и был написан сценарий: идея и впечатления от рассказа. Естественно, у нас получилась совсем иная история и персонажи".