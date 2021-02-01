В Самарской области создадут Центры прогресса бокса

В Самарской области будут созданы Центры прогресса бокса. Такое решение было принято в понедельник, 1 февраля, на встрече губернатора Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

Отметим, что новый руководитель Федерации был назначен на должность 29 января, и первым регионом, куда он приехал в новом статусе, стала именно Самарская область.

"Визит в Самарскую область связан с тем, что ваш регион - большая кузница боксерских кадров, - отметил Кирилл Щекутьев. - В пятницу прошла всероссийская конференция, на которой были намечены пути развития Федерации на ближайшие четыре года. Один из важных аспектов развития бокса - это создание Центров прогресса бокса".

В Самарской области благодаря эффективному взаимодействию с региональными властями уже в ближайшее время планируется построить два таких центра. В областном центре появится многофункциональный Центр прогресса бокса имени Василия Шишова, а Центр прогресса бокса имени Олега Саитова построят в Жигулевске. Оба Центра будут включать несколько тренировочных залов, специализированных восстановительных медицинских центров, а также залы с трибунами для проведения соревнований.

"Мы планируем, что в самарском Центре будет базироваться муниципальная школа имени Василия Шишова по различным видам спорта: художественной гимнастике, греко-римской борьбе, тхэквондо и боксу. Просим вас, Дмитрий Игоревич, оказать поддержку в этом вопросе", - дополнил председатель правления РОО "Самарская областная Федерация Бокса" Сергей Карев.

Губернатор предложение поддержал и поручил мэру Самары Елене Лапушкиной проработать с федерацией возможные площадки для строительства центра.

В Жигулевске Центр также возьмет на себя функцию места для проведения учебно-тренировочных сборов для спортсменов со всей страны. Здесь будет большой игровой зал с трибунами для проведения соревнований всероссийского масштаба. Предполагается, что объект будет построен в 2022 году.

Представители Федерации подчеркнули, что все занятия в обоих Центрах для детей в возрасте до 18 лет будут абсолютно бесплатными.

Глава региона поручил главам муниципалитетов, руководству министерства спорта и министерства строительства оказывать всемерную поддержку по реализации проектов и держать вопросы по их созданию на особом контроле.