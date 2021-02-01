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Туризм Общество

В программе зимнего пресс-тура проекта "Поехали!" - фотосессия с лошадьми и дегустация сыра

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 февраля, состоится восьмой пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров "Поехали! Зимний отдых в Самарской области", организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Представители средств массовой информации посетят конный клуб "Конюшня Гарибальди". Здесь их ждут общение с животными, верховая езда и катание на санях, посещение музея, презентация пони-клуба для обучения детей. Далее совместная экскурсия с обитателями конюшни продолжится у замка "Гарибальди".

Следующей туристической точкой станет бутик-отель "FAMILIA", в котором состоится презентация гостиничного комплекса с эксклюзивной архитектурой и номерами.

Путешественники также посетят мир настоящего вкуса сыров премиум-класса - сыроварню Fromage de Vera. Здесь их ждет знакомство с производством и его историей, дегустация. Кроме того, желающие смогут приобрести понравившуюся продукцию.

Пресс-туры в рамках "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" проходят еженедельно в течение всей зимы. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Гид потребителя

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