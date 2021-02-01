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Происшествия

Самарские таможенники остановили вывоз противогазов из страны

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской таможни около пос. Акбулак в Оренбургской области остановили автомобиль с противогазами.

Машина, следовавшая в Казахстан, везла 448 противогазов "Бриз-3301(ППФ)".

Вывоз из РФ средств индивидуальной защиты органов дыхания осуществляться только по лицензии ФСТЭК России. Но фирма-отправитель товара не имела такой лицензии и разрешительных документов.

Таможня возбудила административное дело в отношении фирмы по ст. 16.3 КоАП России. Юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. руб. с возможной конфискацией товара.

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