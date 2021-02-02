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Земский банк возглавил Максим Симонов

СЫЗРАНЬ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем правления сызранского Земского банка с 1 февраля назначен Максим Симонов. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, соответствующее решение принял совет директоров.

Фото: предоставлено Земским банком

До назначения Максим Симонов более 17 лет является членом совета директоров Земского банка, а с марта 2020 г. занимал должность заместителя начальника управления корпоративного бизнеса.

Сообщается также, что временно исполнявший обязанности предправления банка Алексей Балмасов займет в нем пост заместителя председателя правления.

"Земский банк" был зарегистрирован Центральным банком РФ в 1994 года. Совладельцами, по данным ИАС Seldon.Basis, выступают Владимир Симонов (75%), Олег Федотов (9,9%), Арастан Чамбаев (9,9%) и Алексей Патрикеев (5,2%). Уставный капитал составляет 265 млн рублей. По данным отчетности организации за 3 кв. 2020 г., соотношение основного капитала банка и собственных средств - 90,47%.

Максим Симонов начал работать в Земском банке в 19 лет рядовым сотрудником отдела кредитования, затем возглавлял отдел банковских карт. В дальнейшем занимал руководящие посты на различных предприятиях по производству автокомпонентов, крупнейшим из которых являлось ОАО "Пластик". Основал ФК "Сызрань-2003". В ноябре 2020 г. избран председателем Самарской областной федерации футбола. Женат, воспитывает трех сыновей.

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