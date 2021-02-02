16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из пострадавших в ДТП под Сызранью вышел из тяжелого состояния ДТП в Сызрани: полуторагодовалый ребенок пришел в себя и просится к маме В Самаре из-за ДТП в Юнгородке более двух часов стояли трамваи В Самаре две автомобилистки не поделили дорогу, виновница госпитализирована В Сергиевском районе водитель УАЗа сбил на переходе женщину

ДТП Происшествия

Один из пострадавших в ДТП под Сызранью вышел из тяжелого состояния

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 237
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 2 февраля, состояние троих пациентов, пострадавших в аварии с микроавтобусом в минувшую пятницу, оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты - в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Также в Сызрани продолжает работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы.

Организацию лечения всех пациентов курирует лично министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и главные внештатные специалисты министерства по травматологии, хирургии, анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии, торакальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, в результате ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибли 12 человек и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28