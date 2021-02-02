Один из пострадавших в ДТП под Сызранью вышел из тяжелого состояния

Во вторник, 2 февраля, состояние троих пациентов, пострадавших в аварии с микроавтобусом в минувшую пятницу, оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты - в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Также в Сызрани продолжает работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы.

Организацию лечения всех пациентов курирует лично министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и главные внештатные специалисты министерства по травматологии, хирургии, анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии, торакальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, в результате ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибли 12 человек и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести.