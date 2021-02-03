ЦСК ВВС обыграл "Южный Урал" - 6:3

Во вторник, 2 февраля, ЦСК ВВС одержал уверенную победу в Орске.

После поражения в Верхней Пышме Павел Десятков сделал некоторые перестановки в атаке. Так, Александр Степаненко отправился в тройку нападения к Игорю Игнатушкину и Семену Валуйскому, а его место неожиданно для многих занял Евгений Колычев. В четвертой пятерке с Набиуллиным и Чередниченко вышел юный Данилкин. Ну и Сергея Денисова в "раме" сменил Ярослав Озолин.

Первый период матча запомнился по большей части удалениями, причем из пяти четыре пришлось на долю нашей команды. К слову, в итоге орчане наберут почти в два раза больше штрафных минут. А первое же большинство в периоде втором "Южный Урал" реализовал - Артем Чистяков забил, когда на скамейке штрафников сидел Константин Чернюк, - 1:0.

ЦСК ВВС отыгрался меньше чем через три минуты, это сделал Леонид Николенко - 1:1. Во второй половине 20-минутки самарцы усилили давление и смяли хозяев. Артур Сарваров, Семен Валуйский и Александр Степаненко (в большинстве) довели счет до 1:4.

На первой минуте третьего периода Евгений Грошев в большинстве замкнул передачу Сарварова - 1:5. Затем уральцы предприняли погоню, к 55-й минуте сделав счет 3:5. Точку же в матче поставил Грошев, отправив шайбу в пустые ворота. 6:3 - красивая и результативная победа! Впервые в сезоне ЦСК ВВС забросил более четырех шайб в игровое время.