16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" уступила "Горняку" по буллитам ЦСК ВВС обыграл "Южный Урал" - 6:3 Тольяттинская "Лада" победила на выезде "Южный Урал" Самарский ЦСК ВВС на выезде проиграл "Горняку” В Самаре завершился городской этап соревнований по хоккею "Золотая шайба"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл "Южный Урал" - 6:3

ОРСК. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 2 февраля, ЦСК ВВС одержал уверенную победу в Орске.

После поражения в Верхней Пышме Павел Десятков сделал некоторые перестановки в атаке. Так, Александр Степаненко отправился в тройку нападения к Игорю Игнатушкину и Семену Валуйскому, а его место неожиданно для многих занял Евгений Колычев. В четвертой пятерке с Набиуллиным и Чередниченко вышел юный Данилкин. Ну и Сергея Денисова в "раме" сменил Ярослав Озолин.

Первый период матча запомнился по большей части удалениями, причем из пяти четыре пришлось на долю нашей команды. К слову, в итоге орчане наберут почти в два раза больше штрафных минут. А первое же большинство в периоде втором "Южный Урал" реализовал - Артем Чистяков забил, когда на скамейке штрафников сидел Константин Чернюк, - 1:0.

ЦСК ВВС отыгрался меньше чем через три минуты, это сделал Леонид Николенко - 1:1. Во второй половине 20-минутки самарцы усилили давление и смяли хозяев. Артур Сарваров, Семен Валуйский и Александр Степаненко (в большинстве) довели счет до 1:4.

На первой минуте третьего периода Евгений Грошев в большинстве замкнул передачу Сарварова - 1:5. Затем уральцы предприняли погоню, к 55-й минуте сделав счет 3:5. Точку же в матче поставил Грошев, отправив шайбу в пустые ворота. 6:3 - красивая и результативная победа! Впервые в сезоне ЦСК ВВС забросил более четырех шайб в игровое время.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28