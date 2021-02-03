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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Горняку" по буллитам

СВЕРДЛОВСК. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 февраля, тольяттинцы уступили в гостях у "Горняка".

К середине первого периода хозяева забросили две шайбы в ворота Сергея Коробова (2:0), хотя в стартовой трети тольяттинцы чаще атаковали и беспокоили вратаря хозяев.

На 28-й минуте Андрей Белозеров хорошим кистевым броском отправил шайбу в ворота Владимира Галкина, реализовав большинство, - 2:1.

В дебюте третьего периода Данила Платонов убежал к воротам хозяев и сравнял счет - 2:2. Несмотря на подавляющее преимущество тольяттинцев, в оставшееся время третьего периода больше забросить не получилось.

В серии послематчевых бросков победу хозяевам принес защитник Александр Щемеров - 3:2.

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