"Лада" уступила "Горняку" по буллитам

Во вторник, 2 февраля, тольяттинцы уступили в гостях у "Горняка".

К середине первого периода хозяева забросили две шайбы в ворота Сергея Коробова (2:0), хотя в стартовой трети тольяттинцы чаще атаковали и беспокоили вратаря хозяев.

На 28-й минуте Андрей Белозеров хорошим кистевым броском отправил шайбу в ворота Владимира Галкина, реализовав большинство, - 2:1.

В дебюте третьего периода Данила Платонов убежал к воротам хозяев и сравнял счет - 2:2. Несмотря на подавляющее преимущество тольяттинцев, в оставшееся время третьего периода больше забросить не получилось.

В серии послематчевых бросков победу хозяевам принес защитник Александр Щемеров - 3:2.