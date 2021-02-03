Сызранский горсуд может возглавить Сергей Бабкин

Квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрит заявление Сергея Бабкина на вакантную должность председателя Сызранского городского суда, следует из повестки заседания, назначенного на 5 февраля.

Сергей Бабкин с 2008 г. работает судьей суда Сызрани.

Председателем Сызранского городского суда с марта 2007 г. являлся Александр Порунов. В феврале 2019 г. он сложил с себя полномочия из-за невозможности занимать этот пост третий срок. Врио председателя суда был назначен Виктор Рудаев.

Кроме того, на ближайшем заседании ККС рассмотрит возможность назначения Игоря Казанцева на пост председателя Богатовского районного суда, ставший вакантным после отставки Николая Рогова, который также занимал его с 2008 года. Сейчас пост и.о. председателя Богатовского суда занимает Анна Крайкова.

Казанцев до 2012 г. работал адвокатом в тольяттинской коллегии адвокатов "Вердикт", затем был назначен на должность мирового судьи судебного участка в Кинель-Черкасском районе. В октябре 2017 г. указом президента РФ был назначен судьей Кинель-Черкасского районного суда.