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Преступления Происшествия

Находившегося в розыске мужчину обнаружили, когда он пытался обокрасть магазин

СЫЗРАНЬ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 1:00 сотрудники Росгвардии заметили, что в продуктовом торговом павильоне на ул. Лазо сработал световой оповещатель. Как оказалось, кто-то с помощью отвертки приоткрыл окно павильона и залез вовнутрь. Росгвардейцы задержали мужчину, который, как выяснилось, планировал украсть деньги и продукты.

Когда личность подозреваемого установили, оказалось, что 20-летний житель Октябрьска находился в розыске.

Теперь в отношении парня возбудили уголовное дело еще и по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Гид потребителя

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