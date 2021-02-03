Находившегося в розыске мужчину обнаружили, когда он пытался обокрасть магазин

В Сызрани экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 1:00 сотрудники Росгвардии заметили, что в продуктовом торговом павильоне на ул. Лазо сработал световой оповещатель. Как оказалось, кто-то с помощью отвертки приоткрыл окно павильона и залез вовнутрь. Росгвардейцы задержали мужчину, который, как выяснилось, планировал украсть деньги и продукты.

Когда личность подозреваемого установили, оказалось, что 20-летний житель Октябрьска находился в розыске.

Теперь в отношении парня возбудили уголовное дело еще и по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").