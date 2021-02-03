В регионе возобновляется оказание плановой медицинской помощи детям

Медучреждения региона возобновляют оказание плановой медпомощи детскому населению, причем, как амбулаторной, так и стационарной, оказываемой в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Такое решение приняло министерство здравоохранения Самарской области.

Отметим, что постепенный переход больниц и поликлиник региона к штатному режиму работы находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова.

Первый заместитель министра — руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко подчеркнул, при принятии решения учитывался тот факт, что дети редко болеют новой коронавирусной инфекцией, а если болеют, то в легкой форме. Кроме того, в регионе были сняты некоторые ограничения, в частности касающиеся молодого поколения. Так, школьники снова сели за парты, а с 8 февраля и студенты перейдут на очную форму обучения.

"Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что при соблюдении всех правил эпидемической безопасности, оказание помощи детям в поликлиниках и стационарах не приведет к повышению инфекционной заболеваемости, — отметил Сергей Вдовенко. — Поэтому было принято решение о возобновлении с 1 февраля всех видов помощи детям. При этом стоит отметить, что оказание экстренной и неотложной помощи в области не прекращалось ни на минуту. Я надеюсь, что это позволит улучшить здоровье детей и повысит удовлетворенность жителей медицинской помощью".