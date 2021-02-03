Более 2 млн жителей губернии получат соцвыплаты в 2021 году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 3 февраля, в прямом эфире ГТРК "Самара" заявил, что в 2021 году соцвыплаты получат более 2 млн жителей губернии.

Губернатор рассказал о расширении списка получателей соцвыплат в Самарской губернии. На эти цели в этом году будет направлена беспрецедентная сумма из федерального и регионального бюджетов - почти 35 млрд рублей.

Средства пойдут на поддержку семей Самарской области. В частности, выплаты на детей от 3 до 7 лет составят от 5,5 до 11 тыс. рублей. Вводится дифференцированный подход к начислению выплат, подчеркнул глава региона.

Кроме того, в 20 раз будут увеличены выплаты по социальному контракту.