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Хоккей Спорт

"Ладья" в первой игре выиграла у "Сарматов"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матчи с "Сарматами" - заключительные домашние игры для "Ладьи" в регулярном сезоне. Для того чтобы продолжить борьбу за место в плей-офф, волжанам необходимо было побеждать.

Первый голевой момент создали гости: Кирилл Баев промахнулся мимо пустых ворот на 3-й минуте.

Тольяттинцы же реализовали два своих момента - отличились Александр Пономарев и Станислав Рангаев (2:0).

Во втором периоде гости прибавили и выиграли этот период: сначала Егор Разумняк сократил счет (2:1), а затем с интервалом в 21 секунду сначала Дмитрий Беленчук увеличил счет, а затем Дмитрий Карнышев вновь сократил его до минимального - 3:2.

На 46-й минуте Артем Якутов реализовал большинство, а за шесть минут до окончания матча Карнышев (также в большинстве) забросил свою вторую шайбу в матче - 4:3.

В концовке гости дважды меняли голкипера полевым игроком, но тольяттинцы выстояли, добившись победы.

4 февраля команды сыграют еще раз.

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