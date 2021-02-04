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Здравоохранение Общество

Частным медикам Самарской области выдадут гранты на уход за пожилыми людьми

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Частным медучреждениям Самарской области предлагают принять участие в пилотном проекте по оказанию медико-социальных услуг пожилым жителям региона в возрасте от 65 лет, проживающим в том числе в селах и деревнях. Приказ о конкурсном отборе опубликован региональным минсоцдемографии.

Благодаря проекту, осуществляемому в рамках федерального нацпроекта "Демография", десятки самарских маломобильных пенсионеров и инвалидов смогут получить адресную медицинскую помощь и улучшить качество жизни.

Речь идет о выполнении назначенных врачом манипуляций, исследований, наблюдений за состоянием пациента, содействии в получении лекарств. Услуги должны предоставляться именно на дому, что особенно актуально для жителей сельской местности. По итогам конкурса частные медучреждения, которые будут вести медико-социальный патронаж граждан старше 65 лет, получат гранты из федерального бюджета.

Сейчас в Самарской области ждут заявок от участников, конкурсный отбор продлится до 1 марта. Документы на участие нужно представить в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области до 5 февраля. В заявке следует указать количество граждан от 65 лет, которым планируется оказывать медико-социальный патронаж на дому, а также отметить зону обслуживания организации (муниципальное образование, адреса пациентов). Решение конкурсной комиссии об объявлении победителей будет размещено в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

Среди критериев для участия в том числе - наличие у организации лицензии, а также не менее одной полной ставки врача-терапевта или специалиста общей врачебной практики и двух полных ставок медсестер или фельдшеров.

Напомним, в 2020-2024 годах частным медорганизациям на федеральном уровне была предоставлена возможность оказывать гражданам старше 65 лет медико-социальные услуги. Оплата услуг будет идти за счет межбюджетных трансфертов (не за счет средств ОМС).

Запуская пилотный проект в 2020 году, федеральные чиновники пояснили: вовлечение частных медорганизаций в эту работу связано с пониманием того, что на государственные медицинские учреждения уже возложена большая нагрузка и нецелесообразно направлять на новую задачу финансовые ресурсы, имеющиеся в системе ОМС и в бюджетах регионов.

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