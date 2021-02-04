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Страхование Финансы

ВСК предлагает защиту на случай осложнений после вакцинирования

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВСК предлагает обновленную страховую программу на случай осложнений у детей и взрослых при проведении любых видов прививок, в том числе от COVID-19.

В продукт "Прививка без риска" добавлены амбулаторно-поликлиническая помощь и приемы врачей в неотложной форме. Полис покрывает осложнения, возникшие в течение 45 дней после каждой вакцинации. Застраховать можно детей с первого дня жизни и взрослых до 65 лет.

Программа распространяется на все виды и типы вакцин, разрешенных и зарегистрированных в РФ, в том числе вакцины по Национальному календарю прививок, по медицинским и эпидемиологическим показаниям.

Полис покрывает расходы до 100000 рублей на амбулаторно-поликлиническую помощь в неотложной форме - приемы терапевта и врачей-специалистов, купирование неотложных состояний, лечебные манипуляции и процедуры, услуги скорой медицинской помощи и экстренную стационарную помощь.

В рамках страховой защиты медицинская помощь доступна на всей территории РФ (более 7500 клиник).

"Для ВСК развитие добровольного медицинского страхования - одно из ключевых направлений деятельности. Приоритетной задачей является повышение качества предоставляемых сервисов и услуг. Продукт "Прививка без риска" сочетает в себе актуальную помощь и защиту, которая позволит обезопасить клиента от возможных последствий вакцинации. В полис включены самые востребованные услуги помощи, а обслуживание доступно по все территории РФ", - отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько.

Оформить страховку "Прививка без риска" можно у агентов и в офисах Страхового Дома ВСК, а также по телефону 8 800 775-77-51.

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