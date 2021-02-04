В Самаре планируют реконструировать детскую инфекционную больницу

В 2022-2023 гг. из федерального бюджета будет выделено 626 млн руб. на софинансирование реконструкции Самарской областной детской инфекционной больницы, сообщила и.о. министра экономразвития Самарской области Любовь Иванова на встрече губернатора Дмитрия Азарова с сенаторами РФ и депутатами Госдумы РФ.

"Однако, учитывая значимость объекта для региона, важно, чтобы реконструкция началась быстрее. В связи с этим на имя президента РФ было направлено обращение о переносе срока начала ремонта с 2022 на 2021 год. Решение на федеральном уровне пока отрицательное. Просим поддержать Самарскую область в решении этого вопроса", - обратилась к присутствующим на встрече Любовь Иванова.