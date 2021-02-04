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Туризм Общество

К развитию кластера "Самарская Лука" привлекают федеральный бюджет

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из федерального бюджета намерены привлечь деньги на развитие кластера "Самарская Лука", заявила и.о. министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова.

Чиновник рассказала, что министерство предусмотрело подготовку заявочной документации по созданию на территории нацпарка "Самарская Лука" и прилегающих территориях туристско-рекреационной особой экономической зоны.

"Но сейчас акценты сместились, идет проработка альтернативных форм оказания господдержки через механизм госпрограмм, нацпроектов и посредством создания туристско-рекреационного кластера. При этом проект по созданию туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука" вошел в топ-10 проектов-победителей во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. В настоящее время ведется работа по выделению финансирования на создание объектов базовой инфраструктуры на территориях нацпарка и Жигулевского заповедника в объеме 209 млн руб.из федерального бюджета", - отметила Любовь Иванова на встрече губернатора Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами Госдумы.

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