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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и депутаты Госдумы обсудили итоги и планы совместной работы

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы от Самарской области.

Фото: twitter.com/samregion_press

Депутаты Владимир Бокк, Владимир Гутенев, Виктор Казаков, Леонид Калашников, Евгений Серпер, Игорь Станкевич, Александр Хинштейн и сенатор Фарит Мухаметшин, а также члены кабинета министров регионального правительства обсудили с главой региона актуальные вопросы и задачи, решение которых требует совместных усилий.

В ходе таких встреч, которые по инициативе Дмитрия Азарова проводятся на регулярной основе, определяются проекты, которым нужна поддержка депутатов и сенаторов на высшем уровне, прорабатываются вопросы, требующие особого внимания региональных и муниципальных властей. В приоритете - и обращения граждан к парламентариям.

Так, член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Казаков обратил внимание на оснащение отремонтированной в 2020 г. детской поликлиники городской больницы №7 в Красноглинском районе Самары. В медучреждении до сих пор не завершены работы по установке мебели и оборудования, и это препятствует его вводу в эксплуатацию.

Дмитрий Азаров попросил министра здравоохранения Армена Беняна объяснить, в чем дело, и в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Министр пояснил, что средства на приобретение оборудования и мебели запланированы на текущий год. "Как только средства будут доведены, приступим к закупке оборудования и тогда введем объект", - заверил министр.

"Что, нельзя было запараллелить эти вопросы? - отчитал Армена Беняна Дмитрий Азаров. - Почему средства на оборудование оказались в дополнительном контракте, когда вы совершенно точно знали, что заканчиваются строительные работы и поликлиника нуждается в оборудовании? Мы разбирались подробно по разным учреждениям, синхронизировали процессы (закупали оборудование, решали вопросы лицензирования), когда еще строительно-монтажные работы шли. Это никуда не годится. Решайте вопрос в кратчайшие сроки, это очень серьезная недоработка".

Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников спросил, есть ли идея делать прививки от COVID-19, используя производственную базу крупных предприятий.

Дмитрий Азаров ответил, что накануне регион получил еще 28980 доз вакцины, все они уже переданы в 137 прививочных кабинетов, восемь из которых созданы как раз на базе крупных производственных предприятий.

Также Дмитрий Азаров коротко рассказал депутатам о результатах прививочной кампании против гриппа: "На федеральном уровне поставлена задача 60% населения провакцинировать, и мы с ней справились. На вчерашний день ни одного случая заболевания гриппом на территории области не зафиксировано".

По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам и главам муниципалитетов проработать каждый поднятый спикерами Госдумы вопрос и поблагодарил депутатов за активную позицию по отстаиванию интересов жителей региона на высшем уровне.

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