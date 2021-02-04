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Работник "Фабрики Качества" погиб из-за несчастного случая на производстве

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2021 г. в Самарской области завершилось расследование двух несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное министерство труда.

Так, по версии министерства, должностные лица ООО "Втор-Групп" допустили нарушения требований охраны труда, что 17 ноября 2020 года привело к трагедии. В Самаре во время разборки сферы погиб 44-летний газорезчик, а 43-летний подсобный рабочий получил тяжелую травму. Комиссия выяснила, что причиной несчастного случая была неудовлетворительная организация работ.

Второй расследовавшийся инцидент произошел 3 декабря 2020 г. на объекте ООО "Производственная компания "Фабрика Качества" в Тольятти. Там упал с высоты и погиб 67-летний электромонтер. Расследовавшая инцидент комиссия решила, что несчастный случай произошел из-за плохой организации работ, а нарушения допущены должностными лицами ООО.

Кроме того, по данным министерства, в январе в ведомство поступило 12 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом, из которых три случая, по предварительным данным, связаны с производством.

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