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В Самаре выступят "ТенорА XXI века"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 февраля, в Самарском театре оперы и балета выступит арт-проект "ТенорА XXI века" с программой к 85-летию народного артиста России Александра Сибирцева "Посвящение Мастеру".

Александр Сибирцев многие годы был солистом и директором театра оперы и балета. Кроме того, он сам примет участие в концерте.

Также выступят солист Большого театра России, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Максим Пастер; заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Захаров; солист московского театра "Новая Опера им. Е.В.Колобова", солист театра "Oper Leipzig" Сергей Писарев; солист московского театра "Новая Опера им. Е.В.Колобова" Георгий Фараджев; солист московского театра "Новая Опера им. Е.В.Колобова" Дмитрий Бобров; художественный руководитель арт-проекта "ТенорА XXI века", лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Дмитрий Сибирцев.

В программе - арии и сцены из русских и зарубежных опер.

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