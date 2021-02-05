Гандбольная "Лада" победила ЦСКА

В своем 18-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла ЦСКА из Москвы — 31:29 (15:12), сообщает пресс-служба клуба.

После восьми минут игры хозяйки площадки, обрушившись на соперниц всей своей нерастраченной на прошлом выезде мощью, повели с размахом — 6:1. При том что еще и Решетникова попала в штангу, реализуя чистый выход с Седойкиной один на один.

Тайм-аут наставника ЦСКА Яна Лесли не заставил себя ждать. Но ответную минутную паузу его тольяттинский визави Алексей Алексеев был вынужден взять еще быстрее — не прошло после армейской "летучки" и пяти минут. Гости, наведя порядок во всех линиях, едва не возвратили все на круги своя — 6:5. Быть бы на 13-й минуте ничьей, но Лагина выиграла у Судаковой дуэль с глазу на глаз.

Вновь встать на накопительный курс "Ладе" помог фол Горшковой на Решетниковой. Сама же "пострадавшая" дважды кряду реализовала большинство, еще один гол забила Щербак, быстро ответив на точный выстрел Дмитриевой в меньшинстве (10:7). Надо сказать, что капитан москвичек стал главной занозой для автозаводчанок в первом тайме — Дарья пять раз взломала оборону вице-чемпионок страны. Но последний гол ей обошелся дорогой ценой. За две с половиной минуты до перерыва Дмитриева, сделав счет 14:11, едва доковыляла до своей скамейки. И досматривала матч с наложенным на многострадальное колено холодным компрессом среди запасных.

Вакантную роль лидера москвичек на себя взвалила, как и ожидалось, Ильина. Она и дирижировала атаками гостей со знанием дела, и самолично выискивала бреши в обороне волжанок, едва лишь появлялся шанс. Но у хозяек поля тоже были свои козыри — то Никитина торпедой врывалась на ударную позицию, то Щербак проскакивала меж защитников, как нож сквозь масло, то мастерски выстреливала с фланга Фомина… Последняя, похоже, вынудила, Яна Лесли обратить внимание своей команды именно на правое крыло атаки "Лады", о чем, возможно, и последовал диалог датчанина со своими подшефными во время очередного тайм-аута. Но верного решения он не нашел. А все потому что сразу вслед за Фоминой на противоположном фланге вспыхнула другая для москвичек проблема — Решетникова.

Три ее гола вперемешку с двумя ответными "выстрелами" Ильиной плюс меткий бросок Шамановской — и вот уже на 44-й минуте ЦСКА не просто плавится, а горит огнем (26:19)! По сумме встреч между прямыми конкурентами наступает паритет (дома в первом круге москвички победили — 30:23). А это означает, что преимущество в личных дуэлях переходит к "Ладе", что в случае итогового равенства в очках по итогам "регулярки" сыграет наиважнейшую роль. Этого столичный клуб, конечно же, не хотел ни в коей мере допускать. Он предпринял колоссальные усилия, чтобы не только сократить отрыв, но и свести его как минимум к нулю. И чуть было цели не достиг.

Однако не учел, похоже, что, подобравшись к волжанкам вплотную (30:29 за 40 секунд до конца), не найдет управу на "темную лошадку" соперниц под номером 47. Барынина, планово сменившая утомленную Решетникову в самый разгар ее голевой канонады, на финише матча была не просто хороша, а феноменально безупречна. На заключительном отрезке длиной в пять с половиной минут только Валя выходила у хозяек поля на ударную позицию и всякий раз стреляла точно в цель. Последний ее гол за десять секунд до финальной сирены окончательно похоронил надежды ЦСКА спасти этот искрометный матч.