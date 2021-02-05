ХК "Лада" обыграл "Зауралье"

Очередным соперником "Лады" была команда "Зауралье" из Кургана.

В первом периоде основные события развернулись в последние пять минут, когда сначала Илья Коренев открыл счет, а затем Артем Артемов восстановил равновесие (1:1).

На 34-й минуте Юрий Платонов реализовал большинство и вывел хозяев вперед (2:1). После этого тольяттинцы больше минуты играли втроем против пятерки хозяев, но выстояли.

В середине третьего периода Андрей Белозеров завершил свой проход точным броском практически с нулевого угла (2:2).

Судьба матча решилась в концовке после того, как Максим Семичастнов был удален до конца игры, а тольяттинцы получили численное преимущество на пять минут.

В течение 43 секунд Федор Свечков, Алексей Мастрюков и Белозеров забросили три шайбы — волжане во второй раз победили курганцев со счетом 5:2.