16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области построят мусорные теплоэлектростанции Восстановление памятника архитектуры на ул. Молодогвардейской может начаться летом 2021 г. АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus Реконструкцию магистрали Центральная попросили включить в нацпроект Мэрия Самары продолжит поиски концессионеров для реконструкции "Чайки"

Экономика и бизнес

В Самарской области построят мусорные теплоэлектростанции

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре, Тольятти и Сызрани планируется построить мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию. Такие данные были приведены на совещании у зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева, пишут "Ведомости".

Строительство МТЭС в Самарской области, а также в ряде других регионов относится ко второму этапу реализации проекта. На первом этапе они, вероятнее всего, появятся в районе Сочи, Кавминводах и Тамани.

Соглашение о строительстве еще не менее 25 МТЭС стоимостью порядка 600 млрд руб. консорциум из трех госкорпораций — "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ — заключил в мае прошлого года. Совокупно они должны вырабатывать 1,45 ГВт электроэнергии. Завершение строительства запланировано на 2025–2027 гг., сообщается в материалах "РТ-инвеста".

Строительство предприятий должно помочь решить задачу, поставленную нацпроектом "Экология", по постепенной ликвидации мусорных полигонов и утилизации до 50% всех твердых коммунальных отходов в стране к 2030 году.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28