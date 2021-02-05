В Самарской области построят мусорные теплоэлектростанции

В Самаре, Тольятти и Сызрани планируется построить мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию. Такие данные были приведены на совещании у зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева, пишут "Ведомости".
Строительство МТЭС в Самарской области, а также в ряде других регионов относится ко второму этапу реализации проекта. На первом этапе они, вероятнее всего, появятся в районе Сочи, Кавминводах и Тамани.
Соглашение о строительстве еще не менее 25 МТЭС стоимостью порядка 600 млрд руб. консорциум из трех госкорпораций — "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ — заключил в мае прошлого года. Совокупно они должны вырабатывать 1,45 ГВт электроэнергии. Завершение строительства запланировано на 2025–2027 гг., сообщается в материалах "РТ-инвеста".
Строительство предприятий должно помочь решить задачу, поставленную нацпроектом "Экология", по постепенной ликвидации мусорных полигонов и утилизации до 50% всех твердых коммунальных отходов в стране к 2030 году.
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